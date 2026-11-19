Regisseur Wim Wenders hält die nachträgliche Entfernung einer umstrittenen Szene mit Nastassja Kinski aus seinem Film „Falsche Bewegung“ für richtig.

Auch eine zweite Sequenz fehlt in der neuen Schnittfassung: „Eine 65-jährige Frau ist dieselbe Person wie das 13-jährige Mädchen, das sie einmal war“, sagte er dem Wochenmagazin „Die Zeit“. Kinski habe ihm nach ihren eigenen Angaben schon vor Jahren mitgeteilt, dass sie unter der Szene leide. Für ihn sei nun klar, dass der Schnitt richtig gewesen sei und er dem Film keinen Schaden zugefügt habe.

In dem Film von 1975 liegt die damals 13-jährige Kinski mit entblößtem Oberkörper im Bett der von Rüdiger Vogler gespielten Hauptfigur. Er habe die Szene auch seinerzeit nicht als Beginn einer sexuellen Begegnung verstanden, sondern als Versuch des Mädchens, Aufmerksamkeit und Hilfe zu bekommen, so Wenders. „Das war für mich keine Sekunde lang der Beginn einer Sexszene, sondern ein junges Mädchen, das von ihm gesehen werden will“, sagte er.

Kinski habe sich nicht ausreichend gehört gefühlt. „Dafür habe ich Verantwortung übernommen, mich entschuldigt und mit dem Schnitt der Szene gehandelt.“ Die Schauspielerin habe zudem beklagt, dass der Film ihre Karriere geprägt habe: Andere Filmemacher hätten danach gedacht, die könne er ausziehen. Das tue ihm leid, sagte Wenders.

Der Fall berührt auch eine grundsätzliche Frage des Umgangs mit dem Filmerbe: Dürfen Werke nachträglich verändert werden, wenn Beteiligte durch ihre Darstellung verletzt wurden? Wenders, der Änderungen an fertigen Filmen eigentlich ablehnt, sieht hier einen Sonderfall. Die Originalfassung von „Falsche Bewegung“ soll ebenso wie die gekürzte Version im Archiv erhalten bleiben und für wissenschaftliche Zwecke zugänglich sein.