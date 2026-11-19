Die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, fordert einen besseren Schutz vernetzter Betriebstechnik vor Cyberangriffen.

„Operative Technologie gehört nicht ins Internet“, sagte Plattner den Sendern RTL und ntv. „Wenn sie im Internet ist, dann muss sie vernünftig geschützt werden.“ Als Beispiel nannte sie vernetzte Kühlschränke in Supermärkten. Betreiber sollten unbedingt die Mehr-Faktor-Authentifizierung einschalten. „Ansonsten kommen Angreifer einfach vorbei, virtuell natürlich und greifen diese Kühlschränke an, weil sie Passwörter erraten“, sagte die BSI-Präsidentin.

Auch die Hersteller nimmt Plattner in die Pflicht. Sie sollten dafür sorgen, „dass eine Multifaktorauthentifizierung von vornherein eingeschaltet ist“. So könnten mehr Betreiber die Möglichkeit nutzen, ihre Systeme zu schützen. „Wenn ich mir was wünschen darf, dann wünsche ich mir natürlich, dass Operative Technologie idealerweise gar nicht mehr im Internet steht – oder wenn doch, dann wirklich gut geschützt ist“, sagte Plattner.

Hintergrund ist die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe. In seinem aktuellen Jahreslagebericht hatte das BSI eine Verschärfung der IT-Sicherheitslage in Deutschland festgestellt. Mithilfe des erstmals vorgestellten BSI Cyber Indexes bezifferte die Behörde den Anstieg der Risikofaktoren im Cyberraum auf 50 Prozent im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum. Auch die zunehmende Nutzung Künstlicher Intelligenz durch Angreifer verschärfe die Bedrohungslage.

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