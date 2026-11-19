Vonovia-Chef Luka Mucic schlägt im Streit über die Wohnungsnot und die geplanten Vergesellschaftungen in der Hauptstadt sanftere Töne an. „Ich denke manchmal, wir sollten in anderen Konstellationen sprechen“, sagte der Manager der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Wenn Gesprächsrunden politisch aufgesetzt sind, ist der Anreiz zur Selbstinszenierung groß.“ Im intimeren Austausch könne man „vielleicht offener über Lösungswege sprechen“.

Im Streitgespräch mit Melanie Weber-Moritz, der Präsidentin des Deutschen Mieterbunds, schlägt er vor, „gemeinsam eine Initiative für bezahlbares Wohnen“ auf den Weg zu bringen. „Wir wollen Teil der Lösung sein“, sagte der Konzernchef. Ihm schwebe bei der Regulierung der Mieten zum Beispiel eine soziale Differenzierung vor, präzisierte er. Große Vermieter könnten etwa verpflichtet werden, ein Drittel ihrer frei finanzierten Wohnungen an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein zu vermieten, mit den entsprechenden Obergrenzen bei der Miete. „Die Regulierung bei den übrigen zwei Dritteln würde im Gegenzug gelockert“, so Mucic.

Zu den Vergesellschaftungsplänen der sich gerade formierenden Berliner Regierung sagte der Vorstandsvorsitzende von Vonovia: „Die Vergesellschaftung wird juristisch keinen Bestand haben, davon bin ich überzeugt.“ Ihn besorgten viel mehr die Auswirkungen, die die Diskussion bereits heute entfalte. „Das Vertrauen in die Berechenbarkeit von Regulierung leidet und damit die Bereitschaft zu investieren, nicht nur in Berlin.“