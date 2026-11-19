Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

————— In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg —————- Oberhausen – Am Dienstag (17.11.2026) kam es im Bereich des Oberhauser Bahnhofs / Ulmer Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 43- Jährigen. Gegen 15:30 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen dem 43-Jährigen und einem 46-Jährigen. In deren Verlauf ging der 46-Jährige mit einer abgebrochenen Glasflasche auf den 43-Jährigen los und verletzte diesen im Bereich des Kopfes. Der 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Der 46-Jährige entfernte sich nach der Tat, konnte jedoch nur wenige Stunden später durch eine Polizeistreife in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Der 46-Jährige wurde am heutigen Mittwoch (18.11.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Die 46-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 43-Jährige und der 46-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Donnerstag (19.11.2026) gegen 01.15 Uhr kam es in der Viktoriastraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 28-jährigen Mann. Nach einem Streit schlugen mehrere Jugendliche im Alter von 18, 19 und 20 Jahren, gemeinschaftlich mit Fäusten auf einen 28-jährigen Mann ein. Der 28-jährige Mann wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendlichen konnten vor Ort angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beteiligten Personen. Der 28-jährige Mann besitzt die algerische Staatsangehörigkeit. Ein 20-jähriger Mann sowie ein 19-jähriger Mann besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Zwei 18-jährige Männer besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl

Innenstadt – Am Donnerstag (19.11.2026) gegen 01.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Bergmühlstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung und durchsuchten dies. Im Wohnzimmer trafen sie auf den Bewohner und flüchteten anschließend über die Wohnungstür. Es wurden Wertgegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social Media Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchsschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast “Polcast110” des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik. Dieser ist auf der Homepage der Polizei https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Sprengstoffexplosion

Gestern berichteten wir mit Pressemeldung Nr. 1832 folgendes: Meitingen – Am Dienstag (17.11.2026), gegen 21.45 Uhr, kam es zu einer Explosion in einer Wohnung in der Parkstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen einen Gegenstand durch ein Fenster in das Wohnzimmer einer 76-jährigen Frau. Durch eine chemische Reaktion explodierte der Gegenstand. Die 76-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion mit Gesundheitsschädigung und gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Die 76-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Ab hier neu: Meitingen – Am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, kam es erneut zu einer Explosion. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen eine Plastikflasche mit ätzender Flüssigkeit in einen Kellerraum in der Bernhard-Monath-Straße. Der 48-jährige Bewohner hob die Flasche zunächst auf. Diese erhitzte sich offenbar in Folge der chemischen Reaktion und der 48-Jährige ließ die Flasche fallen. Im Anschluss detonierte die Flasche. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun in beiden Fällen wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion mit Gesundheitsschädigung und gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 -3821 entgegen. Zudem warnt die Kripo Augsburg Betroffene davor, die Gegenstände sowie die Flüssigkeit zu berühren und bittet diese unverzüglich die Polizei zu verständigen.