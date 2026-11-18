Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs

Oberhausen – Am Montag (16.11.2026), zwischen 12.00 Uhr – 13.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Elektrokleinstfahrzeug in der Flurstraße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Innenstadt – Am Dienstag (17.11.2026), zwischen 06.00 Uhr – 13.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen weißen Audi A4 in der Sebastianstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (16.11.2026), 23.00 Uhr bis Dienstag (17.11.2026), 08.15 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen schwarzen Audi A6 in der Äußeren Uferstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Kirche

Firnhaberau – In der Zeit von Sonntag (15.11.2026) bis Dienstag (17.11.2026), gegen 08.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Kirche in der Ulmer Straße und durchwühlten mehrere Schränke. Der Beuteschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung und versuchtem Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Oberhausen – Am Dienstag (17.11.2026), gegen 05.15 Uhr, verletzte ein bislang unbekannter Täter einen 63-jährigen deutschen Mann in der Dieselstraße. Der 63-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrrad-Gehweg. Der Täter schubste den 63-Jährigen unvermittelt vom Fahrrad und schlug diesen anschließend mehrfach. Der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Täter hatte einen Hund bei sich. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 178 cm groß, etwa 25 Jahre alt, schlank, europäisches Aussehen, kurze Haare, keinen Bart. Er trug einen dunklen Parka, Jeanshose und braune Schuhe. Der Hund wird wie folgt beschrieben: Großer schwarzer Hund mit Leucht-Led-Band. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 63-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Sprengstoffexplosion

Meitingen – Am Dienstag (17.11.2026), gegen 21.45 Uhr, kam es zu einer Explosion in einer Wohnung in der Parkstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen einen Gegenstand durch ein Fenster in das Wohnzimmer einer 76-jährigen Frau. Durch eine chemische Reaktion explodierte der Gegenstand. Die 76-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion mit Gesundheitsschädigung und gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Die 76-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bobingen – Am Montag (16.11.2026), zwischen 20.00 Uhr – 23.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung, welche als Büro genutzt wird, in der Baltenstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Es entstand augenscheinlich kein Beuteschaden. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

www.polizei.bayern.de/bepo Bayer. Bereitschaftspolizei Einsatzkräfte trainieren in Königsbrunn – Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis – Königsbrunn. In der Zeit vom Montag, den 16. November 2026, bis Freitag, den 04. Dezember 2026, jeweils tagsüber, trainieren Einsatzhundertschaften der Bayer. Bereitschaftspolizei im Stadtbereich verschiedene Einsatzszenarien, die sich im täglichen Einsatzgeschehen ergeben könnten. Geübt werden unter anderem polizeiliche Maßnahmen jeglicher Art im Zusammenhang mit Fußballspielen und alltäglichen Einsatzlagen.

Im Rahmen dieser Übung sind über 100 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Uniform oder auch in ziviler Kleidung und den erforderlichen Fahrzeugen in dem betroffenen Gebiet unterwegs. Dabei kann es neben Verkehrs- und Lärmbelästigungen auch zum Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen und dem Zünden von Rauchbomben kommen.

Diese Übungen der Bayer. Bereitschaftspolizei finden jährlich wiederkehrend und an verschieden Örtlichkeiten in Bayern statt, um eine höchstmögliche Professionalität und Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Gebieten um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen während der Übungszeit.

Ihre Bayer. Bereitschaftspolizei Pressestelle im Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei Pödeldorfer Str. 77/79, 96052 Bamberg PHKin Geißer Tel. 0951/9331-116