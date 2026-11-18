Seit sieben Spielen ist der EHC Königsbrunn ungeschlagen. Zum Abschluss der Vorrunde warten am Freitag bei den Peißenberg Miners und am Sonntag gegen den Tabellenführer EHC Waldkraiburg zwei anspruchsvolle Aufgaben.

Das Auswärtsspiel in Peißenberg beginnt am Freitag um 20 Uhr. Am Sonntag empfängt Königsbrunn die Waldkraiburger Löwen ab 18 Uhr in der heimischen Pharmpur EISARENA.

Peißenberg kämpft besonders im Schlussdrittel

Die Peißenberg Miners belegen aktuell Rang acht. Vor der Saison verließen elf Spieler den Verein, neun Neuzugänge kamen hinzu. Zu ihnen gehören der 26-jährige Russe Ilya Zheltakov sowie die US-Amerikaner Ryan Murphy und Weiland Parrish. Murphy fehlt derzeit verletzungsbedingt, hatte zuvor aber durchschnittlich zwei Scorerpunkte pro Spiel erzielt.

Offensiv ist Peißenberg stark besetzt: Drei Spieler stehen unter den besten 20 Scorern der Liga. Die Miners haben sich in dieser Saison bereits mehrfach im Schlussdrittel in Partien zurückgekämpft. Gegen Königsbrunn dürfte die Motivation zusätzlich hoch sein, weil die Oberbayern in den Play-offs der vergangenen Jahre jeweils am EHC gescheitert waren.

Waldkraiburg stellt die beste Offensive

Der EHC Waldkraiburg geht als Tabellenführer in den Spieltag. Die Löwen konnten den Großteil ihres letztjährigen Kaders halten; vier Abgänge wurden kompensiert. Neu zum Team kamen unter anderem die Finnen Mikko Haaparanta und Patrik Forsberg, der Tscheche Matěj Houdek und der Niederländer Bartek Bison.

Topscorer Nico Vogl kommt nach 13 Spielen auf 17 Tore und 18 Vorlagen. Jakub Šrámek, der bereits für Königsbrunn spielte, erzielte 13 Treffer und bereitete 13 weitere vor. Waldkraiburg weist eine Tordifferenz von plus 42 auf und erzielt durchschnittlich 5,7 Tore pro Partie. Das von Jürgen Lederer trainierte Team ist zudem die auswärtsstärkste Mannschaft der Bayernliga.

Königsbrunn kämpft mit Ausfällen

Beim jüngsten Spiel gegen Amberg fehlten Niklas Länger, Marco Sternheimer, Marc Streicher, Tim Flammann und Philipp Markgraf. Bei Länger ist nach Angaben des Vereins unklar, wann er wieder spielen kann. Zusätzlich ist beim EHC derzeit nur eine Importstelle besetzt.

Sportlicher Leiter Tim Bertele zeigte sich dennoch zufrieden mit der bisherigen Entwicklung: