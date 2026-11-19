Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 10:00 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.925 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und die Deutsche Bank, am Ende Henkel, FMC und SAP.

„Der Rutsch im Dax ist mittlerweile mehr als eine bloße Gewinnmitnahme – der kurzfristige Aufwärtstrend ist gebrochen“, sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Der Dax schwanke seit Wochen zwischen KI- und Zinsangst und der Hoffnung, sich angesichts wachsenden Konjunkturoptimismus und robuster Unternehmensgewinne von diesen Kräften lossagen zu können – ohne eine Entscheidung, wohin die Reise am Ende gehen solle.

Gegen steigende Zinsen sei auch ein Index ohne KI-Schwergewichte nicht immun. „Hoffen auf ein Ende der KI-Korrektur, Hoffen auf bessere Konjunkturdaten, Hoffen auf fallende Ölpreise: Im Dax war bei 27.000 Punkten unter dem Strich einfach zu viel Hoffnung eingepreist, die nun zurückgenommen wird“, so Stanzl.

Der Börsengang von Anthropic sei „Segen und Fluch zugleich“, fügte der Analyst hinzu. „Ein Ausgabepreis über der Spanne und ein aufgestocktes Angebot zeigen, dass der Hunger der Investoren nach KI-Aktien nicht gestillt ist. Die Kehrseite: Gut 107 Milliarden Dollar müssen irgendwo herkommen und dürften zum Teil auch aus dem Verkauf anderer Aktien stammen.“

Der KI-Sektor sei den Anlegern eine echte Stabilisierung nach der Korrektur noch immer schuldig und viele Anleger würden heute und in den nächsten Tagen das Verhalten des Anthropic-Kurses um den Ausgabekurs von 83 Dollar herum genauestens verfolgen, so Stanzl. „Hält sich die Aktie darüber, könnte das dem angeschlagenen Sektor Luft verschaffen. Fällt sie darunter, wäre der erfolgreiche Börsengang Anthropics nach Nvidia die zweite gute Nachricht, die der Markt verkauft.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0985 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9103 Euro zu haben.

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