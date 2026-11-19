US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstagnachmittag telefonisch aus der Air Force One in das Ukraine-Gipfeltreffen im Kanzleramt zugeschaltet worden. Das berichtet das Magazin Politico unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Laut drei mit dem Gespräch vertrauten Personen berichtete Trump dabei über den Dreiergipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im chinesischen Shenzhen.

Bei dem Telefonat soll Trump auch Skepsis über weitere Milliardenhilfen der „Koalition der Willigen“ für die Ukraine geäußert haben. Zwei Teilnehmer sprachen von einer „Schimpftirade“ des US-Präsidenten, der kritisch angesprochen haben soll, dass die EU und andere internationale Ukraine-Unterstützer 70 Milliarden Euro für Kiew bereitstellen wollen. Der US-Präsident habe erklärt, dass Putin Frieden wolle. Deshalb solle man sich auf Friedensbemühungen konzentrieren, anstatt mehr Geld an die Ukraine zu geben.

Ein dritter Teilnehmer schilderte die Kritik etwas milder: Trump habe lediglich erklärt, wie viel alle Länder sparen könnten, wenn der Krieg beendet werde und sie die Hilfen nicht mehr zahlen müssten. Aus Teilnehmerkreisen heißt es weiterhin, dass Trump „sehr positiv über die Chancen einer Verhandlungslösung gesprochen“ habe.

Mehr zum Thema: Berliner Ukraine-Gipfel soll vor allem zur Koordinierung dienen · Berliner Ukraine-Gipfel mit E3-Treffen gestartet