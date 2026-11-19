Mit dem Ziel, bei der Landtagswahl 2028 wieder in den Bayerischen Landtag einzuziehen, hat die FDP Bayern auf ihrem Landesparteitag in Amberg die politische Neuaufstellung vorangetrieben. Auch der Kreisverband Aichach-Friedberg war mit vier Delegierten vertreten und brachte Forderungen zu Bürgerrechten, Wirtschaftspolitik und Bürokratieabbau ein.

Liberale wollen Vertrauen zurückgewinnen

Beim 90. Landesparteitag der FDP Bayern am 14. und 15. November 2026 in Amberg standen organisatorische Reformen und die künftige politische Ausrichtung der Partei im Mittelpunkt. Für den Kreisverband Aichach-Friedberg nahmen Peter Posch, Marcus Hennecke, Birgit Geier und Karlheinz Faller als Delegierte teil.

Mit mehr als zehn beschlossenen Satzungsänderungen will die bayerische FDP ihre internen Strukturen modernisieren. Im verabschiedeten Leitantrag „Demokratie erneuern, Vertrauen stärken“ spricht sich die Partei unter anderem für eine schlankere Staatsregierung, mehr Transparenz staatlichen Handelns und eine stärkere parlamentarische Kontrolle aus.

Eine Neuerung war das Workshop-Format: Für eineinhalb Stunden unterbrachen die Delegierten den regulären Parteitag, um in Arbeitsgruppen politische Themen und Vorschläge zu diskutieren.

Posch fordert stärkeren Fokus auf Mittelstand und Bürgerrechte

Der Kreisvorsitzende der FDP Aichach-Friedberg, Peter Posch, setzte in seinen Wortbeiträgen insbesondere auf die Themen persönliche Freiheit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Die FDP müsse sich nach seiner Auffassung deutlicher als Verteidigerin der Bürgerrechte gegen zunehmende staatliche Überwachung und Einschränkungen positionieren.

Zugleich forderte Posch, die wirtschaftspolitische Kompetenz der Liberalen wieder stärker herauszustellen. Besonders der Mittelstand müsse dabei im Mittelpunkt stehen.

Als Vorsitzender des Liberalen Mittelstands Bayern sprach sich Posch außerdem für eine größere gesellschaftliche Anerkennung der beruflichen Ausbildung aus. Die Bildungspolitik dürfe sich nicht ausschließlich auf akademische Bildungswege konzentrieren. „Wir müssen auch die Bildung für die Facharbeiter hochhalten“, erklärte er.

Hennecke verlangt konsequenten Bürokratieabbau

Deutlichere Einschnitte bei gesetzlichen Vorgaben forderte der stellvertretende Kreisvorsitzende Marcus Hennecke. Aus seiner Sicht reichen kleinere Reformen bestehender Regelungen nicht aus, um Unternehmen wirksam zu entlasten.

Als Beispiel nannte er das Lieferkettengesetz. Statt aus seiner Sicht problematische Gesetze lediglich anzupassen, müsse die Politik auch deren vollständige Abschaffung in Betracht ziehen. „Wir müssen uns trauen, sie komplett wieder abzuschaffen!“, betonte Hennecke.

Junge Mitglieder sollen die FDP stärken

Birgit Geier, Vorsitzende des FDP-Ortsverbands Südlicher Landkreis, lobte die Stimmung auf dem Landesparteitag. Die positive Atmosphäre könne dazu beitragen, die Mitglieder für den Modernisierungsprozess zu gewinnen und auf die kommenden politischen Aufgaben vorzubereiten.

Als erfreuliches Signal wertete der Kreisverband zudem die Teilnahme von Johannes Vogl und Severin Stumpf. Die beiden jungen Neumitglieder aus Aichach besuchten erstmals als Gäste einen Landesparteitag.

Gerade die Gewinnung jüngerer Menschen sei nach Einschätzung von Posch entscheidend, um die FDP langfristig wieder zu stärken und neue politische Impulse zu setzen.

Die Delegierten aus Aichach-Friedberg zogen nach den beiden Veranstaltungstagen eine positive Bilanz. Mit den beschlossenen Reformen und einer stärkeren inhaltlichen Profilierung soll nun die Grundlage für den angestrebten Wiedereinzug der FDP in den Bayerischen Landtag im Jahr 2028 geschaffen werden.