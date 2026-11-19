Ein 14-Jähriger aus Kaufbeuren wird seit dem 13. November, 23.20 Uhr, vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Der Jugendliche verließ am Nachmittag des 13. November 2026 die elterliche Wohnung und kehrte seitdem nicht nach Hause zurück. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Nach den bislang bekannten Umständen geht die Polizei davon aus, dass er allein unterwegs ist. Er könnte sich außerhalb von Kaufbeuren aufhalten und möglicherweise mit dem Zug innerhalb Deutschlands unterwegs sein. Nach Angaben der Polizei ist er zu Fuß unterwegs.

Zuletzt hatte ein Bekannter am Vormittag des 17. November Kontakt zu ihm. Dabei gab der Jugendliche an, dass es ihm gut gehe. Sein Fernbleiben entspricht nach Angaben der Polizei nicht seinem gewohnten Verhalten. Mögliche Anlaufstellen könnten Jugendzentren, Parkanlagen oder andere Orte sein, an denen sich Jugendliche aufhalten.

Der Vermisste ist etwa 168 Zentimeter groß, wiegt rund 60 Kilogramm und hat eine normale Statur. Er hat kurze schwarze Haare und trägt vermutlich eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 933-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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