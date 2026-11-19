Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer ist nach einer Kollision mit einem abbiegenden Lkw in München-Hadern gestorben. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Waldwiesenstraße.

Tödlicher Unfall auf der Waldwiesenstraße

Der 62-jährige Münchner war am 18. November 2026 gegen 9.20 Uhr mit einem Pedelec auf dem Radweg der Waldwiesenstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-jähriger Münchner mit einem MAN-Lkw in dieselbe Richtung. Beim Abbiegen auf die A 96 in Richtung München kollidierte der Lastwagen frontal mit dem Fahrrad.

Der Radfahrer stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort und brachten ihn unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus. Dort starb er kurze Zeit später. Die Verkehrspolizei München hat den Unfall aufgenommen und ermittelt weiter. Der Lkw-Fahrer wurde wegen fahrlässiger Tötung bei einem Verkehrsunfall angezeigt.

Weiterer tödlicher Fahrradsturz in Pullach

Ebenfalls am Mittwoch stürzte ein 72-jähriger Münchner gegen 8.35 Uhr nach wenigen Metern auf dem Radweg an der Hans-Keis-Straße in Pullach. Nach ersten Erkenntnissen war eine akute internistische Erkrankung die Ursache für den Sturz. Zeugen fanden den Mann ohne Vitalfunktionen, begannen mit der Wiederbelebung und verständigten den Notruf. Der Rettungsdienst brachte ihn unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus. Dort starb er kurz darauf infolge der Erkrankung.

Raubüberfall in der Isarvorstadt

In der Müllerstraße befand sich ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts am Donnerstag, 19. November 2026, gegen 5.40 Uhr in der Nähe des Geschäfts. Nach seinen Angaben stand plötzlich ein bislang unbekannter Mann hinter ihm und hielt eine Schusswaffe in der Hand. Der Täter forderte Geld. Der Mitarbeiter nahm daraufhin wenige tausend Euro aus einem Tresor und übergab sie dem Unbekannten, der den Tatort anschließend verließ.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen und einem Polizeihubschrauber führte bislang nicht zu Hinweisen auf den Täter. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, das Kommissariat 21 übernahm die Ermittlungen. Gesucht wird ein etwa 30 Jahre alter Mann mitteleuropäischen Typs, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, mit Schnauzbart, hochdeutscher Sprache, schwarzer Kleidung und schwarzen Schuhen. Wer im Bereich der Müllerstraße und Pestalozzistraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 089 2910-0 an das Polizeipräsidium München oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Polizeieinsatz in der Altstadt

Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr meldeten Zeugen eine psychisch auffällige Person auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Die Person warf Gegenstände auf den Gehweg. Nachdem Einsatzkräfte der Polizei und der Berufsfeuerwehr eingetroffen waren, bestand die Gefahr, dass sie vom Balkon springen könnte.

Gegen 16.20 Uhr sicherten hinzugerufene Spezialkräfte der Münchner Polizei den 59-jährigen Münchner unverletzt in der Wohnung. Anschließend wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Wegen notwendiger Absperrungen kam es am Karl-Scharnagl-Ring zu Verkehrsbehinderungen.

Polizei verstärkt Präsenz auf Christkindlmärkten

Bis zum 24. Dezember 2026 finden in der Stadt und im Landkreis München zahlreiche Christkindlmärkte statt. Nach Angaben der Polizei gilt für solche Veranstaltungen weiterhin eine hohe abstrakte Gefährdung; konkrete gefahrrelevante Erkenntnisse liegen jedoch nicht vor. Polizei und Stadt haben die Sicherheits- und Einsatzkonzepte geprüft und angepasst.

Auf den Märkten sollen uniformierte und zivile Kräfte, Taschendiebfahnder sowie zusätzliche Einsatzkräfte präsent sein. Am Marienplatz und in der Fußgängerzone werden polizeieigene Videokameras betrieben. Zudem nutzt die Polizei vorsorglich Technik zur Erkennung unbefugter Drohnen. Besucher werden gebeten, bei verdächtigen Wahrnehmungen oder Straftaten den Polizeinotruf 110 zu wählen. Das Mitführen von Waffen und Messern ist unter anderem auf Christkindlmärkten nach dem Waffengesetz untersagt; Verstöße werden angezeigt.

Wertgegenstände sollten in verschlossenen Innentaschen oder eng am Körper aufbewahrt werden. Rucksäcke und Handtaschen sollten geschlossen vor dem Körper getragen werden. Besonders in Warteschlangen, an Ständen und im Gedränge wird zu erhöhter Aufmerksamkeit geraten.

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