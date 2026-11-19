Im Landkreis Ansbach haben Unbekannte seit Dienstagabend vier Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche in Einfamilienhäuser verübt. Die Fälle ereigneten sich in Ornbau, Lichtenau und Burgoberbach. Die Kriminalpolizei prüft mögliche Zusammenhänge und bittet um Hinweise.

Einbrüche in drei Orten

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte über ein Fenster zur Waschküche Zugang zu einem Haus in der Weidenbacher Straße in Ornbau. Sie flüchteten ohne Beute. In einem weiteren Fall versuchten die Täter, über die Kellertür in ein Einfamilienhaus Am Ziegelweiher in Ornbau einzudringen. Dieser Versuch scheiterte.

Im selben Tatzeitraum drangen Unbekannte in Lichtenau in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Ahornstraße ein. Dafür rissen sie die Gitterabdeckung eines Kellerfensters heraus und öffneten das Fenster gewaltsam. Aus den Innenräumen wurden Wertgegenstände in bislang unbekanntem Wert gestohlen.

Der vierte angezeigte Fall ereignete sich in Burgoberbach. Dort drangen die Einbrecher zwischen Mittwoch, 18. November, 17 Uhr, und Donnerstag, 19. November 2026, 6 Uhr, durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Haus im Birkenweg ein. Wie hoch der Entwendungsschaden ist, steht noch nicht genau fest. Der gesamte Sachschaden an den betroffenen Objekten beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten Spuren und führt die weiteren Ermittlungen. Dabei werden auch mögliche Zusammenhänge zwischen den Fällen geprüft. Personen, die an den jeweiligen Örtlichkeiten auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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