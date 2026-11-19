Ein Betrüger gab sich am 18. November 2026 in Nürnberg als Mitarbeiter der Bankenaufsicht aus und erbeutete die EC-Karte eines Mannes. Die Polizei nahm kurz darauf einen 18-jährigen tschechischen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der Geschädigte erhielt einen Anruf wegen einer angeblich unberechtigten Abbuchung durch einen Versandhandel. Im Gespräch gab er seine PIN preis. Anschließend erschien eine weitere Person, die erklärte, die Karte in Augenschein nehmen und an einem anderen Ort überprüfen zu müssen. Sie nahm die EC-Karte an sich.

Der 18-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt außerdem in zahlreichen weiteren Fällen.

Mehr als 40 Fälle seit Anfang Mai

Das zuständige Fachkommissariat ermittelt seit Anfang Mai 2026 in mehr als 40 gleichgelagerten Betrugsfällen im Raum Nürnberg und Fürth. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Vermögensschaden von rund 115.000 Euro. In allen Fällen gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter der Bankenaufsicht aus und gingen nach dem gleichen Muster vor.

Polizei warnt vor Herausgabe von PIN und Karten

Die Polizei rät, am Telefon niemals sensible Daten oder die PIN einer EC-Karte preiszugeben. Betroffene sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, das Gespräch im Zweifel beenden und keine EC-Karten, kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen übergeben. Unbekannte sollten nicht in die Wohnung gelassen werden.

In vergleichbaren Situationen sollte zunächst mit einem Familienangehörigen oder einer anderen Vertrauensperson gesprochen werden. Bei Fragen empfiehlt die Polizei, einen Bankmitarbeiter aufzusuchen oder über bekannte offizielle Wege Kontakt zur Bank aufzunehmen. Wer seine Telefonnummer nicht in öffentlichen Verzeichnissen wie dem Telefonbuch haben möchte, sollte sie dort löschen lassen.

Die Polizei empfiehlt außerdem, Menschen im Bekanntenkreis und in der Nachbarschaft über die Betrugsmasche zu informieren. Verdächtige Anrufe sollten umgehend der Polizei gemeldet werden. Wer etwas Verdächtiges bemerkt, sollte den Polizeinotruf 110 wählen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Nürnberg: 96-jähriger Fritz W. vermisst · Zwei Zwölfjährige fahren außen auf S-Bahn durch Nürnberg

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Mittelfranken