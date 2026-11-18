Zwei zwölfjährige Kinder sind am Montagnachmittag zwischen Nürnberg-Ostring und Nürnberg-Mögeldorf außen auf den Puffern einer fahrenden S-Bahn mitgefahren. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen sie wenig später unverletzt an und übergaben sie ihren Erziehungsberechtigten.

Kinder bestätigten gefährliche Fahrt

Gegen 16:30 Uhr erhielt die Bundespolizei die Information, dass sich zwei Personen außen an einer fahrenden S-Bahn aufhielten. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kinder am Haltepunkt Nürnberg-Ostring auf die Puffer gestiegen und anschließend in Richtung Nürnberg-Mögeldorf mitgefahren.

Streifenkräfte trafen die beiden Zwölfjährigen am Haltepunkt Nürnberg-Mögeldorf an. Die Kinder bestätigten, die Strecke tatsächlich außen auf den Puffern zurückgelegt zu haben. Die Einsatzkräfte führten mit ihnen eindringliche Gespräche über die erheblichen Gefahren und übergaben sie anschließend ihren Erziehungsberechtigten.

Bundespolizei warnt vor Bahn-Surfen

Das unerlaubte Mitfahren auf äußeren Fahrzeugteilen eines Zuges kann tödlich enden. Schon ein kurzer Gleichgewichtsverlust, starke Luftströmungen und die während der Fahrt wirkenden Kräfte können schwerste Verletzungen verursachen. Besonders gefährlich sind zudem stromführende Oberleitungen: Bereits eine Annäherung kann einen lebensgefährlichen Stromüberschlag auslösen.

Die Bundespolizei appelliert an Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder wiederholt und eindringlich über die Gefahren des Bahn-Surfens und des unbefugten Betretens von Bahnanlagen aufzuklären. Bahnanlagen sind keine Spielplätze.

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