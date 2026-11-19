Zwei bislang unbekannte Männer haben am späten Dienstagabend (17. November 2026) am Nürnberger Königstor einen 21-Jährigen angegriffen. Einer der Tatverdächtigen sprühte ihm Reizstoff ins Gesicht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 21-Jährige traf gegen 23 Uhr auf die beiden Männer. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung sprühte einer der Unbekannten dem Mann Reizstoff ins Gesicht, woraufhin er zu Boden ging. Anschließend trat einer der Männer gegen seine Wade.

Nach dem Angriff flüchteten die Tatverdächtigen mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei beschreibt die Tatverdächtigen

Der erste Mann wird als etwa 20 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß beschrieben. Er soll ein arabisches Aussehen, dunkle Kleidung sowie gegelte und nach vorne zerzauste Haare gehabt haben.

Der zweite Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt und rund 185 Zentimeter groß sein. Er soll ebenfalls ein arabisches Aussehen und dunkle Kleidung gehabt haben. Zudem trug er eine Basecap und eine Jacke der Marke „Gucci“ und hatte eine Narbe unter einem Auge.

Zeugen, die den Angriff beobachtet haben oder Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0911 21126115 bei der Polizei melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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