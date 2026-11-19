Seit Mittwochnachmittag (18. November 2026) wird der 96-jährige Fritz W. aus Nürnberg vermisst. Er ist vermutlich mit einem blauen VW Golf unterwegs und könnte sich in einer medizinischen Notlage befinden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Fritz W. kehrte ungewöhnlicherweise nicht in sein Zuhause im Stadtteil Ziegelstein zurück und ist telefonisch nicht erreichbar. Sein Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen N-FW 133.

Beschreibung und Hinweise

Der Vermisste ist etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat graue oder weiße Haare. Welche Kleidung er trägt, ist nicht bekannt.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen. Hinweise können außerdem über den Polizeinotruf oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

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