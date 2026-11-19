Nach zwei Todesfällen Anfang November 2026 im Stadtgebiet Ansbach warnt die Kriminalpolizei eindringlich vor sogenannten Research Chemicals. Die synthetischen psychoaktiven Stoffe werden im Internet häufig als „Legal Highs“ oder für Forschungszwecke angeboten.

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt in beiden Fällen, weil ein möglicher Zusammenhang mit dem Konsum solcher Substanzen besteht. Bei Research Chemicals handelt es sich um Stoffe, deren Wirkung bekannten illegalen Drogen ähnelt. Der Verdacht besteht, dass sie gezielt hergestellt und vertrieben werden, um Verbote des Betäubungsmittelrechts zu umgehen.

Toter Gastgeber nach Konsum synthetischer Opioide

In einem der Fälle konsumierten mehrere Menschen bei einer Geburtstagsfeier zuvor im Internet beschaffte Opiate. Ein 22-jähriger Gast musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Den 31-jährigen Gastgeber fanden Bekannte am folgenden Tag tot in seiner Wohnung. Bei dem konsumierten Stoff handelte es sich um PHM (N-Phenethyl-Noroxymorphon), ein synthetisches Opioid in Tablettenform.

Als besonders gefährlich gilt die häufig unklare Zusammensetzung der Produkte. Inhaltsstoffe und Konzentrationen sind oftmals nicht angegeben oder unbekannt. Zudem können weitere Wirkstoffe oder Streckmittel enthalten sein. Über die Wirkungen vieler Substanzen und mögliche gefährliche Wechselwirkungen mit Drogen, Alkohol oder Medikamenten liegen nach Angaben der Polizei nur unzureichende Erkenntnisse vor.

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