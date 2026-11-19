In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Bischberg versucht, in einen Kindergarten einzudringen. In Bamberg-Gaustadt gelangten sie in ein weiteres Gebäude, entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand aber nichts.

In Bischberg machten sich die Unbekannten zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, an einem Fenster eines Kindergartens in der Straße Klingenberg zu schaffen. Sie scheiterten beim Eindringen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Kindergarten in Gaustadt durchsucht

Zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Kindergarten in der Rattlerstraße im Bamberger Gemeindeteil Gaustadt. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in beiden Fällen und prüft mögliche Zusammenhänge. Wer in den genannten Zeiträumen im Bereich der Kindergärten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

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