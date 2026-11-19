In der Nacht auf Mittwoch waren zwei Getränkemärkte im Norden von Regensburg Ziel bislang unbekannter Täter. In einem Markt gelang der Einbruch, in einem zweiten blieb es beim Versuch.

Vier Unbekannte brechen in Markt ein

Zwischen 1:45 Uhr und 2 Uhr verschafften sich vier bislang unbekannte Täter über den Haupteingang gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt im Bereich des Weichser Weges. Sie durchsuchten den Kassenbereich, den Pfandautomaten und mehrere Schränke in den Büroräumen. Eine leere Kasse wurde aufgehebelt.

Der Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Wie hoch der Entwendungsschaden ist, steht noch nicht fest.

Versuch in der Altmühlstraße

Bereits zwischen Dienstag, 19:10 Uhr, und Mittwoch, 7:50 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in einen Getränkemarkt im Bereich der Altmühlstraße einzudringen. Dazu ging er die Eingangstür gewaltsam an, scheiterte jedoch und flüchtete ohne Beute.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat an beiden Tatorten umfangreiche Spuren gesichert und prüft einen möglichen Zusammenhang. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der Altmühlstraße oder am Weichser Weg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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