Bei Gleisbauarbeiten in Neumarkt in der Oberpfalz ist ein 24-jähriger Sicherungsposten in der Nacht auf Donnerstag tödlich verletzt worden.

Der türkische Gleisbauarbeiter war am Mittwoch, 18. November 2026, gegen 23.30 Uhr an der Bahnstrecke eingesetzt. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen stürzte er auf ein Gleis. Zeitgleich fuhr ein Personenzug auf dem benachbarten Gleis vorbei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Mann von dem Zug erfasst und schwer verletzt.

Reanimation bleibt erfolglos

Eine zuerst eingetroffene Polizeistreife leitete unmittelbar Reanimationsmaßnahmen ein. Diese wurden nach dem Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes fortgeführt, blieben jedoch erfolglos. Der 24-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Ob die schweren Kopfverletzungen unmittelbar durch einen Kontakt mit dem vorbeifahrenden Zug verursacht wurden, ist bislang nicht geklärt. Die genauen Umstände des Unfalls und die Todesursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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