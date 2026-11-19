Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem schwer verletzten 19-Jährigen sitzen zwei dringend Tatverdächtige aus Geretsried in Untersuchungshaft. Ihnen wird erpresserischer Menschenraub vorgeworfen.

Videos auf sichergestellten Mobiltelefonen

Die Auseinandersetzung ereignete sich am 2. November 2026 gegen 20.30 Uhr im Bereich des Neuen Platzes, des Künnekewegs, des „Neo-Markts“ sowie im Umfeld der Karl-Lederer-Schule an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Dabei erlitt ein 19-Jähriger schwere Verletzungen. Die Polizei hatte anschließend um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II erließ das Amtsgericht München Durchsuchungsbeschlüsse gegen sechs Beschuldigte aus Geretsried im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Die Beschlüsse wurden am 10. November von Kräften der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim sowie der Zentralen Einsatzdienste Murnau und Bad Aibling vollzogen. Auf den sichergestellten Mobiltelefonen wurden Videoaufnahmen der Tathandlungen gesichert.

Haftbefehle nach Vorführung bestätigt

Im weiteren Verlauf erließ das Amtsgericht München auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II Haftbefehle gegen einen 16- und einen 19-jährigen Beschuldigten. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelten sie als mutmaßlicher Haupttäter beziehungsweise Rädelsführer. Nach ihrer Vorführung vor der Haftrichterin am 18. November wurden die Untersuchungshaftbefehle bestätigt. Die beiden dringend Tatverdächtigen befinden sich in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

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