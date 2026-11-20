Die Polizei Neuburg berichtet von einem Unfall in Burgheim, zwei Diebstählen sowie einem 28-Jährigen, der ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Neuburg

Am 19. November gegen 9.10 Uhr kontrollierte die Polizei einen 28-jährigen Autofahrer in der Augsburger Straße in Neuburg. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug fest. Außerdem ergab sich, dass dem Mann seine slowakische Fahrerlaubnis entzogen worden war. Im Auto fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis und Konsumzubehör. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Da der 28-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro angeordnet. Ob der Mann unter Drogeneinfluss gefahren ist, soll die Untersuchung der Blutprobe klären.

Unklarer Unfallhergang in Burgheim

In Burgheim kollidierten am 19. November gegen 13 Uhr zwei Fahrzeuge beim Rangieren in der Straße Sommerkeller. Beschädigt wurden der Transporter eines 23-jährigen Mannes aus Augsburg und der Pkw einer 84-jährigen Frau aus Neuburg. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt insgesamt rund 4000 Euro.

Da die Beteiligten den Unfallhergang erheblich unterschiedlich schildern, bittet die Polizei Neuburg Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08431/67110.

Diebstähle in Sinning und Neuburg

Aus einem Hofladen im Oberhausener Ortsteil Sinning wurde am 10. November gegen 18.15 Uhr Bargeld sowie eine Geldkassette gestohlen. Der Beuteschaden beträgt rund 122 Euro. Der bislang unbekannte Täter trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Jogginghose, schwarze Schuhe und schwarz-orange Arbeitshandschuhe. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit Adidas-Aufschrift mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter 08431/67110 entgegen.

In Neuburg entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen dem 18. November, 19 Uhr, und dem 19. November, 7.30 Uhr, ein versperrtes Fahrrad aus der Richard-Wagner-Straße. Das Fahrrad gehörte einem elfjährigen Schüler und hat einen Wert von rund 400 Euro. Auch hierzu bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

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