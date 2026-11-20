Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im Oktober 2026 um 8,1 Prozent höher gewesen als im Oktober 2025.

Das war der stärkste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Februar 2023 (+13,9 Prozent). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise im Oktober 2026 gegenüber dem Vormonat September 2026 um 1,4 Prozent.

Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat ist vor allem auf gestiegene Energiepreise (+18,7 Prozent) zurückzuführen. Die Preise für Vorleistungsgüter (+6,8 Prozent) stiegen ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat.

Auch Investitionsgüter (+2,4 Prozent) und Gebrauchsgüter (+2,3 Prozent) waren im Oktober 2026 teurer als ein Jahr zuvor. Günstiger waren hingegen Verbrauchsgüter (-1,3 Prozent). Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Oktober 2026 gegenüber Oktober 2025 um 3,6 Prozent, gegenüber September 2026 stiegen sie um 0,3 Prozent.

Energie war im Oktober 2026 um 18,7 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Gegenüber September 2026 stiegen die Energiepreise um 3,8 Prozent. Bedingt durch die Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten lagen die Preise für Mineralölerzeugnisse 51,9 Prozent über denen von Oktober 2025, gegenüber September 2026 fielen die Preise allerdings leicht um 0,6 Prozent. Rohbenzin (Naphtha) kostete 76,7 Prozent mehr als im Oktober 2025, während leichtes Heizöl 97,2 Prozent und Kraftstoffe 38,4 Prozent teurer waren.

Erdgas in der Verteilung kostete über alle Abnehmergruppen hinweg betrachtet 21,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Preise für Strom stiegen gegenüber Oktober 2025 um 12,6 Prozent. Die Fernwärmepreise blieben gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert.

Die Preise für Vorleistungsgüter waren im Oktober 2026 um 6,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat (+0,5 Prozent gegenüber September 2026).

Für den Preisanstieg gegenüber Oktober 2025 sorgten vor allem die höheren Preise für Metalle (+12,9 Prozent). Insbesondere die Preise für Kupfer und Halbzeug daraus (+29,4 Prozent) stiegen deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat. Für Edelmetalle musste 7,8 Prozent mehr bezahlt werden als im Vorjahr. Auch Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen waren im Oktober 2026 teurer als im Vorjahresmonat (+9,7 Prozent), darunter kostete Betonstahl 11,9 Prozent mehr.

Die Preise für chemische Grundstoffe stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,5 Prozent. Düngemittel waren 11,3 Prozent teurer als vor einem Jahr.

Holz sowie Holz- und Korkwaren (+6,4 Prozent) waren ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat, darunter Nadelschnittholz mit +3,1 Prozent und Laubschnittholz mit +2,0 Prozent. Erhebliche Preisanstiege gab es bei Pellets, Briketts und Scheiten mit +30,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Im Durchschnitt blieben die Preise für Glas und Glaswaren gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert, jedoch verteuerten sich veredeltes und bearbeitetes Flachglas um 1,1 Prozent und Hohlglas um 0,2 Prozent gegenüber Oktober 2025.

Papier, Pappe und Waren daraus kosteten 3,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Futtermittel für Nutztiere (+12,4 Prozent) und Getreidemehl (+0,8 Prozent) verteuerten sich ebenfalls gegenüber Oktober 2025.

Die Preise für Investitionsgüter waren im Oktober 2026 um 2,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat (+0,2 Prozent gegenüber September 2026). Maschinen kosteten 2,3 Prozent mehr als im Oktober 2025, die Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,9 Prozent.

Gebrauchsgüter waren im Oktober 2026 um 2,3 Prozent teurer als im Vorjahresmonat (+0,2 Prozent gegenüber September 2026).

Die in Deutschland produzierten und verkauften Verbrauchsgüter kosteten dagegen 1,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat und 0,2 Prozent weniger als im September 2026. Unter den Verbrauchsgütern fielen die Nahrungsmittelpreise insgesamt um 3,1 Prozent. Deutlich billiger als im Oktober 2025 waren Butter (-25,0 Prozent), Schweinefleisch (-12,5 Prozent) und Rindfleisch (-9,4 Prozent). Teurer als im Vorjahresmonat waren hingegen pflanzliche Öle (+14,2 Prozent) und Zucker (+3,9 Prozent), so die Statistiker.