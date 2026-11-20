Die Menge und der Wert der deutschen Stromexporte steigen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 legte die Menge des exportierten Stroms um mehr als ein Viertel (+25,5 Prozent) und der Wert der Stromexporte um mehr als die Hälfte (+51,3 Prozent) gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden 48,8 Terawattstunden elektrischer Strom im Wert von 4,3 Milliarden Euro exportiert.

Mengenmäßig sind die Stromimporte nach Deutschland um 13,3 Prozent auf 49,2 Terawattstunden gesunken. Wertmäßig nahmen die Stromimporte jedoch um 20,4 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu, das dürfte an den gestiegenen Strompreisen liegen. Dabei war der mengenmäßige Importüberschuss von 0,4 Terrawattstunden beim Handel mit elektrischem Strom in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 um 97,5 Prozent geringer als im Vorjahreszeitraum. Wertmäßig verringerte sich der Importüberschuss im selben Zeitraum hingegen nur um 24,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Die Durchschnittswerte pro Megawattstunde für Importe von Strom sind stärker gestiegen als für Exporte. Der Durchschnittswert pro Megawattstunde importierten Stroms lag von Januar bis September 2026 bei 116 Euro. Das war ein Anstieg um 38,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Demgegenüber stieg der Durchschnittswert für Exporte von elektrischem Strom im gleichen Zeitraum lediglich um 20,6 Prozent auf 87 Euro pro Megawattstunde.

Im September 2026 wurde weniger Strom als im Vorjahresmonat importiert, dennoch gab es einen wertmäßigen Anstieg. Importseitig wurde mit 4,6 Terawattstunden 26,1 Prozent weniger Strom eingeführt als im September 2025. Gleichzeitig stieg der Wert der Importe auf 0,8 Milliarden Euro (+64,5 Prozent). Exportiert wurden im September 2026 insgesamt 5,4 Terawattstunden elektrischer Strom aus Deutschland, der Wert der Exporte hat sich dabei mit 0,6 Milliarden Euro mehr als verdoppelt (+122,7 Prozent).

Österreich war in den ersten neun Monaten 2026 Deutschlands wichtigster Stromabnehmer, es folgten Dänemark und die Niederlande. Mengenmäßig gingen in diesem Zeitraum fast die Hälfte (49,9 Prozent) aller deutschen Stromexporte in diese Länder. Nach Österreich wurden 8,7 Terawattstunden Strom exportiert, gefolgt von Dänemark (8,5 Terawattstunden) und den Niederlanden (7,2 Terawattstunden). Während die Exporte von Strom nach Österreich nur um 1,2 Prozent stiegen, stiegen sie nach Dänemark um mehr als die Hälfte (56,5 Prozent), während sich die Stromexporte in die Niederlande zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelten (+101,6 Prozent).

Deutschlands wichtigster Stromlieferant war in den ersten neun Monaten 2026 Dänemark mit 11,9 Terawattstunden (-14,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum), gefolgt von den Niederlanden (8,7 Terawattstunden, -8,3 Prozent) und Frankreich (7,6 Terawattstunden, -19,6 Prozent), so das Bundesamt.