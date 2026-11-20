Das Ifo-Geschäftsklima im Maschinenbau hat sich im Oktober weiter verbessert. Es stieg auf 7,6 Punkte, nach 4,1 Punkten im September, teilte das Ifo-Institut am Freitag mit.

Erstmals seit dem Winter 2023 bewerteten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage mit 1,5 Punkten positiv. Ihre Geschäftserwartungen stiegen deutlich auf 14,0 Punkte, nach 10,7 Punkten im September. „Die gesamtwirtschaftliche Erholung und eine gestiegene Nachfrage geben dem Maschinenbau Rückenwind“, sagte Ifo-Branchenexperte Nicolas Bunde.

Zusätzliche Aufträge kommen vor allem vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur und von den steigenden Rüstungsausgaben. Der Maschinenbau profitiert davon unter anderem als Anbieter von Produktionstechnik, Komponenten und Sensorik. Ihre Auftragsbücher füllten sich laut Umfrage den vierten Monat in Folge und sie erhöhten ihre Produktion gegenüber September.

Die Beschäftigungserwartungen blieben dagegen im negativen Bereich bei -7,2 Punkten, nach -7,3 Punkten im September. „Die Unternehmen bleiben trotz der besseren Stimmung bei der Personalplanung vorsichtig“, sagte Bunde. „Geopolitische Spannungen und der internationale Wettbewerbsdruck belasten den exportorientierten Maschinenbau weiterhin.“