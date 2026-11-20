Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League auf Belgien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

In der Gruppenphase hatte sich die DFB-Elf nach Schwierigkeiten in den ersten Partien zuletzt mit einem 5:0 furios gegen die Niederlande durchgesetzt und damit das Viertelfinalticket gebucht.

Die Duelle mit Belgien werden voraussichtlich in der Länderspielpause vom 25. bis 30. März stattfinden. Deutschland hat als Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht.

Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp ins Halbfinale einziehen, würde sie dort auf den Sieger aus dem Duell zwischen Norwegen und England treffen. Diese sowie das Endspiel und das Spiel um Platz 3 werden ohne Rückspiel ausgetragen. Das Finalturnier findet in einem Gastgeberland statt und ist vom 9. bis 13. Juni 2027 vorgesehen.

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