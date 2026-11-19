Angesichts der steigenden Zahl von Masern-Erkrankungen in den USA fordert der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), den Kampf gegen die Krankheit auch in Deutschland entschlossener zu führen. Die Lage in Deutschland sei „ehrlicherweise auch nicht perfekt“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe). Man habe immer wieder Ausbrüche erlebt und sei somit nicht masernfrei.

Der SPD-Politiker erklärte, man habe den Status, den die USA jetzt verloren hätten, nie erreicht. Die Impfquoten zum Zeitpunkt der Einschulung lägen nur knapp über 90 Prozent. Das sei keine ideale Ausgangssituation, so Lauterbach. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist für eine erfolgreiche Elimination der Masern eine Impfquote von mindestens 95 Prozent erforderlich.

Vor diesem Hintergrund sprach sich Lauterbach für mehr Aufklärung aus. Man müsse immer wieder darauf hinweisen, dass es bei Kindern doch erhebliche Komplikationen durch die Infektion geben könne, die auch bleibende Schäden hinterließen, sagte der SPD-Politiker. Zudem empfahl er, den individuellen Impfschutz zu überprüfen. Bei denjenigen, die nach 1970 geboren wurden und statt zweimal nur einmal geimpft wurden, sei es tatsächlich sinnvoll, sich impfen zu lassen. Die einmalige Impfung gebe nur einen Schutz, der wahrscheinlich in der Größenordnung von 90 Prozent liege, so Lauterbach.

Mit Blick auf die USA sagte der ehemalige Bundesgesundheitsminister, er schaue mit Sorge auf die großen Ausbrüche der jüngeren Vergangenheit. Man habe dieses Jahr schon 5.400 Fälle in den USA gehabt. Das seien hohe und nicht akzeptable Fallzahlen, sagte er. Die USA hatten zuletzt nach 26 Jahren ihren Status als masernfrei verloren.