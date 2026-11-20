Die Weltklimakonferenz (COP 31) im türkischen Antalya geht in die Verlängerung. Für 18 Uhr (Ortszeit) war das offizielle Ende der Konferenz angesetzt, doch die Verhandlungen dauern am Freitagabend weiter an.

„Es herrscht nach wie vor ein Geist des guten Willens“, erklärte Chris Bowen, COP-31-Verhandlungsleiter und australischer Umweltminister, am Freitag. „Natürlich haben die Leute klare Meinungen. Das will ich gar nicht leugnen. Aber niemand hat zu mir gesagt: Lass uns aufgeben und nach Hause gehen“, so Bowen. „Alle haben die Ärmel hochgekrempelt. Ich habe noch ein paar Besprechungen vor mir, um die Sache unter Dach und Fach zu bringen.“

Die Präsidentschaft der Weltklimakonferenz hatte am Donnerstag einen neuen Entwurf für die sogenannte Mantelentscheidung vorgelegt. Im Vergleich zum Entwurf vom Montag wurden alle Stellen zu fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas vollständig gestrichen. Sollten zuvor noch die Vertragsparteien aufgefordert werden, von fossilen Brennstoffen abzukehren und ineffiziente Subventionen für diese so bald wie möglich auslaufen zu lassen, werden fossile Brennstoffe als Hauptursache des Klimawandels nun gar nicht mehr genannt.

Weitere Streichungen betreffen unter anderem konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des Methan-Ausstoßes, eine genaue Zielmarke für die Verdreifachung der internationalen Klimafinanzierung und die historische Verantwortung der Industrienationen, beim Klimaschutz Führung zu übernehmen. Stattdessen werden Ziele für den Bau neuer Projekte für die CO2-Abscheidung und Speicherung (CCS) genannt. In den 12 seit 1996 gebauten groß angelegten Speicherprojekten wird weniger CO2 gespeichert, als ein einzelnes fossiles Kraftwerk in einem Jahr ausstößt.

Panama droht bereits mit einer Blockade der Mantelentscheidung. Das mittelamerikanische Land knüpft seine Zustimmung zu einer Mantelentscheidung an acht Bedingungen. Dazu zählt eine Obergrenze für die Ölproduktion als erster Schritt für eine Abkehr von fossilen Energien.

Der Verhandlungsleiter der Konferenz zeigte sich gelassen. „Nun ja, rote Linien – so laufen Verhandlungen nun einmal ab“, sagte Bowen. „Die Parteien müssen uns im Rahmen der Konsultationen ihre Standpunkte darlegen, und das haben sie auch getan. Und wie Sie wissen, haben uns die zuständigen Gruppen, wie beispielsweise die AILAC, über zwei Wochen hinweg eine Reihe von Punkten vorgelegt, und wir tun unser Bestes, um diese zu berücksichtigen.“ AILAC ist ein Verhandlungsblock lateinamerikanischer und karibischer Staaten in den internationalen Klimaverhandlungen.

Deutliche Kritik kommt von Umweltschutz- und Entwicklungshilfe-Organisationen. „Die UN-Klimakonferenz darf nicht von den reichen Staaten blockiert werden, die eng mit der fossilen Industrie verflochten sind“, kommentierte Anja Siegesmund, Vorsitzende des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). „Das Ergebnis der COP31 hängt jetzt an zwei entscheidenden Punkten: der konkreten Verankerung der Umsetzung des Ausstiegs aus den fossilen Energien und an angemessenen Finanzzusagen insbesondere für Klimaanpassung. Die Welt muss raus aus Öl, Kohle und aus Gas, damit die Emissionen rasch sinken und Klimafolgen eingedämmt werden“, so Siegesmund. „Die reichen Industriestaaten müssen vorangehen.“

Angesichts dessen sei es ein fatales Signal für den Klimaschutz, wenn auf der COP mehrheitlich Akteure und Lobbyisten den Ton angeben, deren Geschäftsmodell auf der Zerstörung des Klimas und der Fortsetzung fossiler Abhängigkeiten beruhe, sagte die BUND-Vorsitzende. „Es passt ins Bild, dass die fossile Lobby mit CCS eine solche Methode prominent auf die Agenda setzen konnte.“

Elektrifizierung könne und müsse ein zentraler Schlüssel für den Klimaschutz sein. „Doch ein Schlüssel allein öffnet noch nicht die Tür zum Ausstieg – er muss auch ins Schloss passen. Die rasche und gerechte Elektrifizierung in allen Sektoren muss auf erneuerbaren Energien basieren und weltweit den Zugang zu sauberer Energie für alle ermöglichen“, so Siegesmund.

Anika Schroeder, Expertin für internationale Klimapolitik bei Misereor, kritisierte, dass die Interessen besonders klimagefährdeter Staaten in den Verhandlungen erneut zu kurz gekommen seien. „Wieder einmal mussten sich die ohnehin kleinen Delegationen der verletzlichsten Staaten vor allem damit abmühen, Rückschritte beim Klimaschutz zu verhindern und Antworten auf eine zentrale Frage einzufordern: Wie wollen die Hauptverursacher der Klimakrise die eklatanten Lücken in der Klimafinanzierung schließen?“, so Schroeder. „Dass diese Frage noch immer nicht verlässlich beantwortet wird, ist angesichts der dramatischen Folgen der Erderhitzung ein Schlag ins Gesicht der besonders betroffenen Staaten. Der aktuelle Super-El Nino bringt Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen von teils bisher unbekanntem Ausmaß.“

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