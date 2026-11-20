Polen hat erneut eine Verletzung seines Luftraums durch russische Flugobjekte gemeldet. Nach Angaben des polnischen Verteidigungsministers vom Freitag soll es sich um zwei Raketen und eine mutmaßliche Jet-Drohne gehandelt haben, die offensichtlich während eines russischen Angriffs auf die Westukraine auf polnisches Gebiet gelangten.

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sagte, dass wegen des Vorfalls die ganze Nacht über polnische und alliierte Kampfjets im Einsatz waren. Er wertete dies als eine weitere russische Provokation, deren Zeitpunkt nicht zufällig gewählt sei.

Das deutsche Bundesverteidigungsministerium bestätigte am Freitag auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur lediglich, entsprechende Berichte zur Kenntnis genommen zu haben, wollte sich zu den Einzelheiten jedoch nicht äußern. Grundsätzlich unterstreiche der Vorfall jedoch erneut die Bedeutung der Luftverteidigung und der gemeinsamen Anstrengungen in diesem Bereich. Mit Polen stehe Deutschland in engem Kontakt und Austausch. Was eigene Sicherheitsmaßnahmen der Bundeswehr angeht, gebe es nach dem Vorfall „im Moment keinen neuen Stand.“