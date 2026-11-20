Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am Donnerstag (19.11.2026) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zugang in eine Metzgerei in der Bäckergasse. Gegen 12:30 Uhr gelang der bislang unbekannte Täter in das Büro der Metzgerei und durchwühlte dieses. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Täter. Dieser entfernte sich daraufhin. Es entstand kein Sach- und Beuteschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls aus einem Büro sowie Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Pfersee – Am Donnerstag (19.11.2026), zwischen 18.00 Uhr – 18:45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Chemnitzer Straße. Der oder die bislang unbekannte(n) Täter besprühten den Innenraum eines dort abgestellten Pkw der Marke Seat und beschädigten dessen Lack sowie den Lack von insgesamt zehn weiteren Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen, Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln und Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323- 2510 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Mit der Pressemitteilung Nr. 1824 berichteten wir folgendes: ————— In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg —————- Oberhausen – Am Dienstag (17.11.2026) kam es im Bereich des Oberhauser Bahnhofs / Ulmer Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 43- Jährigen. Gegen 15:30 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen dem 43-Jährigen und einem 46-Jährigen. In deren Verlauf ging der 46-Jährige mit einer abgebrochenen Glasflasche auf den 43-Jährigen los und verletzte diesen im Bereich des Kopfes. Der 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Der 46-Jährige entfernte sich nach der Tat, konnte jedoch nur wenige Stunden später durch eine Polizeistreife in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Der 46-Jährige wurde am heutigen Mittwoch (18.11.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 43-Jährige und der 46-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Ab hier neu: Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich der Anfangsverdacht gegen den 46-Jährigen nicht. Der Haftbefehl gegen den 46-Jährigen wurde demnach aufgehoben und der ursprünglich Tatverdächtige aus der Haft entlassen. Aufgrund neuer Erkenntnisse richtete sich der Tatverdacht gegen einen 56-Jährigen, der zwischenzeitlich festgenommen wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wird der 56-Jährige im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 56-Jährigen. Der 56-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Bobingen – Am Freitag (20.11.2026), gegen 03.00 Uhr, gerieten zwei Einfamilienhäuser in der Straße „Am Moosacker“ in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Brandfalls ohne Personenschaden. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen.