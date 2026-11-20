Die Fakultät für Gestaltung der Technischen Hochschule Augsburg (THA) belegt im ADC-Hochschul-Kreativindex 2026 den fünften Platz unter 59 Hochschulen und Institutionen aus Deutschland und Österreich. Damit ist sie erneut die bestplatzierte Hochschule aus Bayern.

Das Ranking basiert auf gewichteten „Nägeln“ und Auszeichnungen für studentische Arbeiten, die beim ADC-Talent-Wettbewerb in den Jahren 2024 bis 2026 vergeben wurden. Berücksichtigt werden zwölf Anwendungsbereiche – von Brand Design über UX bis Film.

THA erreicht Platz eins bei Brand Design

Besonders stark schnitt die Fakultät für Gestaltung im Bereich Brand Identity beziehungsweise Brand Design ab: Dort erreichte sie Platz eins. Der ADC hebt in seinem Bericht den besonders klaren Schwerpunkt der Augsburger Hochschule auf diesem Gebiet hervor.

In Graphic Design / Motion Design kam die THA auf Platz drei, in Communication Arts auf Platz vier. Studierende der Fakultät erhielten in acht der zwölf bewerteten Bereiche Auszeichnungen oder Nägel. Rund vier Fünftel der in die Gesamtwertung eingeflossenen Punkte stammen aus den drei Bereichen Brand Design, Graphic Design / Motion Design und Communication Arts.

Goldene Nägel in drei Jahrgängen

In jedem der drei für den Index berücksichtigten Jahrgänge wurde eine Arbeit von THA-Studierenden mit einem Goldenen Nagel ausgezeichnet. 2024 erhielt Stefanie Heske den Preis für „dialogue with the artist“ in Graphic Design / Typography. 2025 wurde Joshua Fritsch für „Gutty“ in Brand Identity / Brand Design ausgezeichnet. Im Frühjahr 2026 holten Jonathan Stiber, Stella Gayde und Angelina Ongert mit „KIVIKK“ einen Goldenen Nagel in derselben Kategorie.

Joshua Fritsch erzielte 2026 mit „ERIS“ außerdem das erfolgreichste Einzelergebnis des gesamten Wettbewerbs. Dafür erhielt er einen Silbernen Nagel, zwei Bronzene Nägel und drei Auszeichnungen.

„Die erneute Platzierung unter den fünf besten Hochschulen im Kreativindex zeigt, dass unsere Studierenden mit ihren Arbeiten seit Jahren auf höchstem Niveau überzeugen“, sagt Prof. Daniel Rothaug, Dekan der Fakultät für Gestaltung. Er dankte den Studierenden, Absolventinnen und Absolventen sowie den Professorinnen, Professoren und dem gesamten Team der Fakultät für ihren Beitrag.

THA seit 2022 in der Spitzengruppe

Die Platzierung im ADC-Hochschul-Kreativindex 2026 ist für die THA kein Einzelfall: Seit dem Index 2022 gehört sie in jeder Ausgabe zu den fünf bestplatzierten Hochschulen. Im Bereich Brand Identity / Brand Design lag sie seit der ersten Fachauswertung 2023 in allen vier Ausgaben auf Platz eins. Bei Graphic Design / Motion Design erreichte sie jeweils Platz zwei oder drei.

Der ADC-Hochschul-Kreativindex soll Studierenden, Lehrenden und potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern einen Vergleich kreativer Studiengänge ermöglichen. Der Art Directors Club für Deutschland zählt nach eigenen Angaben mehr als 850 Mitglieder aus verschiedenen Bereichen der kreativen Kommunikation.