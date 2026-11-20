Mehr als 3.250 Auszubildende in Bayerisch-Schwaben beginnen am Dienstag, 24. November 2026, ihre Abschlussprüfungen. Fast 1.250 von ihnen kommen aus dem Wirtschaftsraum Augsburg.

Schriftliche Prüfungen beginnen

Den Auftakt bilden am 24. und 25. November die schriftlichen Prüfungen in 55 kaufmännischen und gastronomischen Berufen. Dafür sind knapp 1.800 Auszubildende gemeldet. Geprüft werden unter anderem angehende Bank- und Einzelhandelskaufleute, Restaurantfachkräfte sowie Köche.

Am 1. und 2. Dezember folgen die Prüfungen in den gewerblich-technischen Berufen. Rund 1.450 Auszubildende sind dafür in knapp 150 Berufen gemeldet, darunter Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker.

Mündliche und praktische Prüfungen folgen 2027

Zum IHK-Berufsabschluss gehören neben dem schriftlichen Teil auch mündliche oder praktische Prüfungen. Diese finden im Januar und Februar 2027 statt. Unterstützt wird die IHK jedes Jahr von etwa 5.550 ehrenamtlichen Prüfungsfachleuten aus Unternehmen sowie von Lehrkräften der Berufsschulen.

Die schriftlichen Prüfungen werden bundesweit einheitlich organisiert und finden in Berufsschulen sowie in Stadt- und Mehrzweckhallen statt. Bayernweit legen ab dem 24. November rund 20.000 Auszubildende ihre Abschlussprüfungen ab. Zusammen mit den Prüfungen im Frühjahr und Sommer schließen jährlich rund 50.000 Menschen in Bayern ihre Ausbildung in einem IHK-Beruf ab.

Mehr als 1.500 Ausbildungsbetriebe im Wirtschaftsraum Augsburg

In Bayerisch-Schwaben engagieren sich rund 4.300 Ausbildungsbetriebe in der dualen Ausbildung, mehr als 1.500 davon im Wirtschaftsraum Augsburg. Gemeinsam mit den beruflichen Schulen bereiten sie die Auszubildenden auf die Prüfungen vor.

Mit dem erfolgreichen Bestehen der IHK-Prüfung schließen die jungen Menschen ihre Ausbildung ab und werden zu Fachkräften.