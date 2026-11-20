Rund 70.000 Beschäftigte haben am Freitag, 20. November 2026, nach Angaben der IG Metall mit 24-Stunden-Warnstreiks große Teile der bayerischen Auto- und Zulieferindustrie lahmgelegt.

Bei Audi in Ingolstadt sowie bei BMW in München, Dingolfing und Landshut stand die Produktion. Auch Werke von ZF in Passau und Schweinfurt sowie von Bosch in Bamberg und Nürnberg waren von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Insgesamt beteiligten sich zunächst Beschäftigte in 18 Betrieben an den ganztägigen Warnstreiks.

Warnstreiks bei Audi, BMW, Bosch und ZF

Die IG Metall nennt für Audi in Ingolstadt 24.000 Streikende, für BMW in Dingolfing 18.000 und für das BMW-Werk in München 6000. Bei BMW in Landshut waren demnach 3700 Beschäftigte beteiligt, bei ZF in Passau 3000 und bei Bosch in Bamberg 4500. In Bamberg seien alle Werksteile geschlossen gewesen.

Weitere 24-Stunden-Aktionen gab es unter anderem bei Linde in Tacherting, Benteler in Schwandorf sowie bei Scherm Logistik und DP World Logistics in Ingolstadt. In Dingolfing beteiligten sich neben BMW auch Beschäftigte von Kühne + Nagel und Rudolph Automotive Solutions.

Bei Bosch Rexroth in Elchingen legten 1200 Beschäftigte für 24 Stunden die Arbeit nieder. In Augsburg hatte es bei Everllence bereits am Donnerstag einen kürzeren Warnstreik mit 1800 Beteiligten gegeben. Bei den GROB-Werken in Mindelheim wurden am Freitag 800 Beschäftigte in einem kürzeren Warnstreik genannt.

IG Metall kündigt weitere Arbeitsniederlegungen an

Bayerns IG-Metall-Verhandlungsführer und Bezirksleiter Horst Ott kündigte weitere Arbeitsniederlegungen an. „In den kommenden Tagen werden wir etliche weitere Betriebe zu 24-Stunden-Warnstreiks aufrufen, um den Druck auf die Arbeitgeber bis zur nächsten Verhandlung zu erhöhen“, erklärte Ott.

In der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie fordert die Gewerkschaft fünf Prozent mehr Geld sowie 110 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Zur Sicherung von Arbeitsplätzen bot die IG Metall den Arbeitgebern außerdem Abweichungen vom Tarifvertrag an, wenn im Gegenzug Investitionen und Produkte zugesagt werden. Nach Angaben der Gewerkschaft gingen die Arbeitgeber in der dritten Tarifverhandlung auf dieses Angebot nicht ein.

Die 24-Stunden-Warnstreiks hatten in Bayern bereits in der Nacht zum Freitag begonnen, unter anderem bei Bosch Rexroth in Elchingen mit 1200 Beschäftigten.