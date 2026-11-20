Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in Großaitingen ermittelt die Polizei gegen beide Beteiligten. Ein 28-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Radfahrer tritt gegen Autotür

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 19. November 2026, gegen 22.40 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 28-jähriger Gambier mit seinem Fahrrad die Straße überqueren, als ein 34-jähriger türkischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw ein Firmengelände verließ.

Weil der Radfahrer mit der Fahrweise des Autofahrers nicht einverstanden war, schrie er ihn an und trat gegen die Beifahrertür. Dabei entstand eine Delle. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Daraufhin stieg der 34-Jährige laut Polizei mit einer etwa 50 Zentimeter langen Eisenstange aus dem Pkw und schlug auf den 28-Jährigen ein. Dieser wurde leicht verletzt. Außerdem beschädigte der Autofahrer das Fahrrad des 28-Jährigen.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt gegen den 34-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Gegen den 28-Jährigen läuft ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

Stromkasten in Schwabmünchen beschädigt

In Schwabmünchen wurde im Zeitraum von Mittwoch, 18. November, 18 Uhr, bis Donnerstag, 19. November, 8 Uhr, ein Stromkasten vor dem Firmengebäude der Firma Lehle an der Ecke Franz-Kleinhans-Straße/Taubentalstraße beschädigt.

Nach aktuellem Kenntnisstand könnten die Schäden bei einem Verkehrsunfall mit einem dunklen Pkw entstanden sein. Der Schaden am Stromkasten wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Da bislang keine Schadensregulierung erfolgt ist, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232 9606-0 entgegen.

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