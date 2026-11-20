Das wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochene Spiel der Kangaroos gegen den TV Langen wird am Sonntag, 29. November, um 16.30 Uhr in der Stadtberger Sporthalle nachgeholt.

Die Spielleitung der BARMER 2. Basketball Bundesliga hatte nach dem Abbruch eine Neuansetzung festgelegt. Anschließend einigten sich beide Vereine auf den neuen Termin. Der TV Langen tritt bereits am Vortag bei den TSV Oberhaching Tropics an und kann dadurch den Reiseaufwand reduzieren.

Die Kangaroos spielen am selben Tag zur gleichen Zeit in eigener Halle gegen den FC Bayern München. Damit gehen beide Teams mit einer vergleichbaren Belastung in die Nachholpartie. Das ursprüngliche Spiel war zwei Minuten vor dem Ende abgebrochen worden.

Diese Tickets behalten ihre Gültigkeit

Dauer- und Sponsorenkarten der Kangaroos behalten für die Neuansetzung ohne Aufpreis ihre Gültigkeit. Tageskarten aus der abgebrochenen Partie gelten dagegen nicht mehr. Neue Tickets sind im Onlineshop oder an der Tageskasse erhältlich.

„Die Terminpläne sind sehr eng. Ich denke, das ist eine sehr gute Lösung. Wir bitten um Verständnis, dass die Tageskarten aus dem zwei Minuten vor dem Ende abgebrochenen Spiel keine Gültigkeit mehr haben können“, erklärt Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman.

Nach dem Urteil übernimmt die BG die Reisekosten des Gegners sowie die Schiedsrichteraufwendungen und bezahlt die Hallenmiete. Etwaige Gewinne werden anschließend zwischen beiden Teams geteilt.

Das ursprünglich für diesen Zeitpunkt angesetzte Bezirksoberliga-Spiel der dritten BG-Mannschaft gegen die SF Friedberg wird zu einem anderen Termin ausgetragen.