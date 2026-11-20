Tabellenführer ERC Sonthofen trifft am Freitag in der Landesliga auf den formstarken SC Reichersbeuern. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr im Tölzer Eisstadion.

Der SC Reichersbeuern steht aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und hat sechs seiner sieben Saisonspiele gewonnen. ERC-Trainer Helmut Wahl erwartet deshalb eine besonders schwierige Aufgabe.

„Reichersbeuern ist eine der robustesten Mannschaften in der Landesliga, die mit viel Körpereinsatz und hohem Tempo spielt“, sagt Wahl. Der Gegner verfügt zudem über Spieler mit Oberligaerfahrung. Einige von ihnen haben die Tölzer Eishockeyschule durchlaufen.

Beim ERC Sonthofen soll David Mische für Gefahr sorgen. Der Angreifer ist mit 16 Toren und neun Vorlagen in die Saison gestartet. Aufseiten des SC Reichersbeuern kommt Christoph Fischhaber auf zehn Scorerpunkte.

Wahl fordert von seiner Mannschaft von Beginn an volle Konzentration: „Alle Spieler müssen sich unbedingt an unseren Gameplan halten. Wenn nur einer rausfällt, wird es verdammt schwierig gegen die Oberländer.“ Sonthofen will in Reichersbeuern Punkte holen und die Tabellenführung verteidigen.