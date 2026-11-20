Bei einem Unfall in Königsbrunn sind am Donnerstag ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Zusammenstoß auf der Lechstraße

Der Unfall ereignete sich am 19. November gegen 9 Uhr auf der Lechstraße kurz vor der Einmündung zur Weidenstraße. Ein 29-jähriger Mann fuhr mit seinem Scania-Lkw in östlicher Richtung und scherte nach dem Überholen eines Traktors wieder auf die rechte Fahrspur ein.

Zur selben Zeit bog eine 40-jährige Frau mit ihrem Hyundai von der Weidenstraße nach Süden in die Lechstraße ein. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei den vorfahrtsberechtigten Lkw, dessen Heck noch teilweise auf der rechten Fahrspur war. Die Front des Hyundai stieß mit dem Heck des Scania zusammen. Gegen die Autofahrerin wurde Anzeige wegen eines Vorfahrtsverstoßes erstattet.

Unfallflucht in Königsbrunn

In einem weiteren Fall ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Ein Ford war von Mittwoch, 18. November, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 19. November, 5.30 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Föllstraße abgestellt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Sachbeschädigung in Bobingen

Außerdem wurde in Bobingen die Tür eines öffentlichen Damen-WCs am Rathausplatz beschädigt. Die Sachbeschädigung ereignete sich bereits am 4. November; die Stadt erstattete am 19. November Anzeige. Der entstandene Schaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei Bobingen unter 08236/9606-0 entgegen. Hinweise zur Sachbeschädigung werden unter 08234/9606-0 entgegengenommen.

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