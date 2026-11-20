Bei der zweiten Gesundheitskonferenz im Landkreis Lindau haben Vertreter aus Gesundheitswesen, Politik, Verwaltung und weiteren Bereichen über die künftige Versorgung, Prävention und neue Projekte beraten.

Am 20. November kamen sie in der Alten Turnhalle in Heimenkirch zusammen. Im Mittelpunkt standen die langfristige Sicherung der Gesundheitsversorgung, die Gesundheitsförderung und die regionale Vernetzung. Landrat Elmar Stegmann betonte die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit angesichts des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und der Veränderungen in der Krankenhauslandschaft.

Christina Hackl von der Fachlichen Leitstelle der Gesundheitsregionenplus am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit informierte über die gesetzlich verankerten Gesundheitsregionenplus in Bayern und den Bayerischen Masterplan Prävention. Dieser soll die Gesundheitsförderung stärken und Präventionsangebote stärker im Alltag der Menschen verankern.

Gesundheitsbotschafter sollen vor Ort vernetzen

Geschäftsstellenleiter Thomas Kaleja zog eine Bilanz der vergangenen Monate. Seit der Gesundheitskonferenz im Mai wurden unter anderem die Gesundheitswoche Allgäu-Bodensee sowie Aktionen zum Hitze- und Zeckenschutz, zur Wiederbelebung und zur psychischen Gesundheit umgesetzt oder weiterentwickelt. Auch Angebote zur Demenzprävention, der Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin, die Kampagne „MedPlus Lindau – Deine Praxis. Dein Plus.“ und der Aufbau eines regionalen Ausbildungsverbunds Pflege wurden thematisiert.

Ein Schwerpunkt war das Projekt „Gesundheitsbrücke Allgäu-Bodensee“. Es wurde gemeinsam mit der Gesundheitsregionplus Kempten-Oberallgäu entwickelt und wird von der AOK Bayern gefördert. Innerhalb von vier Jahren sollen rund 60 ehrenamtliche Gesundheitsbotschafter gewonnen werden. Sie sollen zwischen Bevölkerung, Kommunen und Gesundheitsangeboten vermitteln, lokale Bedürfnisse erkennen und neue Maßnahmen zur Gesundheitsförderung anstoßen.

Projektkoordinatorin Diana Schlegel stellte den aktuellen Stand vor. Im Landkreis Lindau konnten bereits erste Engagierte für diese Aufgabe gewonnen werden. In Arbeitsgruppen tauschten sich die Teilnehmenden über mögliche Kooperationspartner, geeignete Gesundheitsthemen und weitere Möglichkeiten der Vernetzung aus.

Neue Angebote für Teilhabe und Bewegung

Der Beirat für Menschen mit Behinderung des Landkreises Lindau stellte einen Sensibilisierungskoffer vor. Die Vorsitzende Birgit Bareth und ihre Stellvertreterin Christina Gentili, die zugleich Behindertenbeauftragte des Landkreises ist, zeigten damit alltägliche Einschränkungen und Barrieren aus der Perspektive von Menschen mit Behinderungen. Die Teilnehmenden sprachen außerdem über unterschiedliche Lebenssituationen und die Bedeutung gesellschaftlicher Teilhabe.

Simon Haas vom Kreisjugendring Lindau präsentierte zudem einen neuen Sport- und Bewegungsanhänger. Er soll Vereinen, Schulen und weiteren Veranstaltern künftig kostenlos zur Verfügung stehen und Kindern und Jugendlichen den Zugang zu unterschiedlichen Bewegungsangeboten erleichtern.

Das Projekt wurde im Förderprogramm „Sport vor Ort“ als Bestandteil des Bayerischen Masterplans Prävention umgesetzt. Dabei erhielt es finanzielle Unterstützung der Sparkassenstiftung.