In Meitingen hat es erneut eine Explosion gegeben. Ein 48-jähriger Bewohner blieb unverletzt, nachdem eine Plastikflasche mit ätzender Flüssigkeit in einem Kellerraum detoniert war.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Bernhard-Monath-Straße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen die Plastikflasche in den Kellerraum. Der 48-Jährige hob sie zunächst auf. Nachdem sie sich offenbar infolge einer chemischen Reaktion erhitzt hatte, ließ er sie fallen. Anschließend detonierte die Flasche.

Explosion am Vortag in Wohnung

Bereits am Dienstagabend war es in Meitingen zu einer Explosion gekommen. Gegen 21.45 Uhr warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Gegenstand durch ein Fenster in das Wohnzimmer einer 76-jährigen Frau in der Parkstraße. Der Gegenstand explodierte infolge einer chemischen Reaktion. Die Frau wurde leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion mit Gesundheitsschädigung und gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei warnt davor, die Gegenstände oder Flüssigkeiten zu berühren. Wer solche Gegenstände oder Flüssigkeiten entdeckt, soll unverzüglich die Polizei verständigen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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