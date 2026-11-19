Am Augsburger Hauptbahnhof dürfen ab dem 23. November 2026, 6 Uhr, keine Waffen und gefährlichen Gegenstände mitgeführt werden.

Die Allgemeinverfügung gilt bis zum 3. Januar 2027, 24 Uhr. Verboten sind unter anderem Schuss- und Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen, Messer aller Art sowie gefährliche Werkzeuge.

Verbot gilt im gesamten Bahnhofsbereich

Der Geltungsbereich umfasst alle Gebäudeteile des Hauptbahnhofs, die Personentunnel, die Bahnsteige und sämtliche öffentlich zugänglichen Ebenen. Die Bundespolizei begründet die Maßnahme mit dem erhöhten Reiseverkehr in der Vorweihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel. Sie soll Gewaltstraftaten verhindern und Reisende sowie Polizeikräfte vor entsprechenden Angriffen schützen.

Das Verbot gilt zeitlich versetzt auch an mehreren Münchner Bahnhöfen und S-Bahn-Haltepunkten sowie an weiteren Hauptbahnhöfen: in Aschaffenburg ab dem 21. November, in Regensburg ebenfalls ab dem 23. November und in Nürnberg sowie Würzburg ab dem 27. November. Für alle genannten Orte endet die Regelung am 3. Januar 2027 um 24 Uhr.

Verstöße können weitere Folgen haben

Einsatzkräfte der Bundespolizei überwachen die Einhaltung. Bei Verstößen können die Gegenstände sichergestellt und unabhängig von einem möglichen Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein Zwangsgeld festgesetzt werden. Außerdem sind ein Platzverweis oder ein Bahnhofsverbot möglich. Die geltenden Ausnahmen sind in den jeweiligen Allgemeinverfügungen geregelt.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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