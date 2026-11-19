In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Wohnung in der Augsburger Bergmühlstraße eingebrochen und dort auf den Bewohner getroffen.
Die Täter verschafften sich gegen 1.30 Uhr gewaltsam Zugang zu der Wohnung und durchsuchten sie. Als sie den Bewohner im Wohnzimmer antrafen, flüchteten sie über die Wohnungstür.
Die Unbekannten entwendeten Wertgegenstände im niedrigen dreistelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden in ebenfalls niedriger dreistelliger Höhe. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter.
Hinweise nimmt die Kripo Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
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