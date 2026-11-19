Die Stadt Augsburg beantwortet in einem neuen FAQ zentrale Fragen und Bedenken zur geplanten Erweiterung der Deponie Augsburg-Nord.

Antworten zu Umwelt- und Grundwasserschutz

Im Rahmen der laufenden Öffentlichkeitsbeteiligung wurden zahlreiche Fragen gestellt und Einwendungen vorgebracht. Nach einer ersten Auswertung greift die Stadt zentrale Anliegen auf, die besonders für Menschen in den angrenzenden Wohngebieten relevant sind.

Im Mittelpunkt stehen der Schutz des Grundwassers und privater Trinkwasserbrunnen, der Umgang mit schadstoffbelasteten Abfällen sowie mögliche Staub- und Lärmbelastungen. Der Katalog behandelt außerdem Fragen zu Verkehr, Naturschutz und Naherholung.

Die Informationen stellt die Stadt über den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) online unter augsburg.de/deponie-faqs bereit.

Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Schwaben

Die geplante Erweiterung der Deponie Augsburg-Nord wird bei der Regierung von Schwaben in einem Planfeststellungsverfahren geprüft. Dazu wurden Fachgutachten zu möglichen Auswirkungen auf Grundwasser, Luftqualität, Lärm sowie Natur und Landschaft erstellt. Vorgesehen sind technische und organisatorische Schutzmaßnahmen.

Die eingegangenen Einwendungen werden im weiteren Genehmigungsverfahren geprüft und berücksichtigt. Der FAQ-Katalog ergänzt das Verfahren durch allgemein verständliche Informationen, ersetzt aber weder die behördliche Prüfung noch die förmliche Behandlung der Einwendungen.

Umweltreferent: Sorgen werden ernst genommen

Umweltreferent Frank Pintsch erklärte, die Sorgen der Menschen im Umfeld der Deponie würden sehr ernst genommen. Die Antworten sollten offen und nachvollziehbar über mögliche Auswirkungen und vorgesehene Schutzmaßnahmen informieren.