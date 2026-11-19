Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Oberhauser Bahnhof in Augsburg sitzt ein 46-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er soll einen 43-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche am Kopf verletzt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Streit an der Ulmer Straße eskaliert

Am Dienstagnachmittag (17. November 2026) kam es gegen 15.30 Uhr im Bereich des Oberhauser Bahnhofs an der Ulmer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 43 und 46 Jahren.

Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 46-Jährige mit einer abgebrochenen Glasflasche auf seinen Kontrahenten losgegangen sein und ihn am Kopf verletzt haben.

Der 43-Jährige musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt er keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Tatverdächtiger wenige Stunden später festgenommen

Nach dem Angriff flüchtete der mutmaßliche Täter zunächst vom Tatort. Eine Polizeistreife konnte den 46-Jährigen jedoch bereits wenige Stunden später in der Nähe des Oberhauser Bahnhofs aufgreifen und festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann am Mittwoch (18. November) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der 46-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung führt die Kriminalpolizei Augsburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Beide Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

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