Bei Ermittlungen gegen eine mutmaßliche internationale Schleuserorganisation hat die Bundespolizei am 19. November in Rheinland-Pfalz drei Haftbefehle vollstreckt und fünf Objekte durchsucht.

Die Maßnahmen erfolgten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz. Betroffen waren die Wohnanschriften der drei Hauptbeschuldigten in Worms, Landau in der Pfalz und Ludwigshafen am Rhein. Zwei weitere Durchsuchungen fanden bei Zeugen in Koblenz und Bendorf am Rhein statt.

Ermittlungen gegen drei syrische Beschuldigte

Im Mittelpunkt der seit Mai 2026 laufenden Ermittlungen stehen drei syrische Staatsangehörige im Alter von 28 bis 31 Jahren. Sie sollen dem sogenannten „Al-Sarawi-Clan“ angehören und mit einem weiteren grenzüberschreitend agierenden Schleusernetzwerk zusammengearbeitet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sie überwiegend syrische und türkische Staatsangehörige nach Westeuropa geschleust haben.

Als mutmaßlicher Hauptorganisator gilt ein 28-jähriger Syrer. Er soll sich 2022 selbst nach Deutschland schleusen lassen haben und von dort aus gemeinsam mit zwei Mittätern die Schleusungen organisiert und koordiniert haben. Die Schleusungswilligen sollen vor allem über TikTok, Instagram und WhatsApp angeworben worden sein.

Routen über Serbien und Bulgarien

Die Routen führten überwiegend über Bulgarien oder Serbien. In Camps nahe den serbischen Städten Sombor und Subotica sollen die Menschen zunächst gesammelt und anschließend in Gruppen aufgeteilt worden sein. Für das Überwinden von Grenzen setzten die Schleuser unter anderem sogenannte Fußschleuser ein, die die Geschleusten über Grenzzäune und teilweise auf langen Fußmärschen begleiteten.

Weitere Etappen wurden mit Kraftfahrzeugen oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Teilweise sollen die Beschuldigten auch Zugtickets organisiert haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kalkulierten sie ein, dass Geschleuste von der Polizei aufgegriffen werden. Anschließend sollen sie die Menschen aus Flüchtlingsunterkünften abgeholt und die Weiterschleusung fortgesetzt haben.

Eine zentrale Bedeutung hatte demnach das Grenzgebiet Horgos zwischen Serbien und Ungarn. Die beiden kooperierenden Schleusergruppen sollen diesen Bereich untereinander aufgeteilt und exklusiv für ihre Aktivitäten genutzt haben.

53 Fälle und mutmaßlich zwei Millionen Euro

Der Gruppierung konnten bislang 53 Schleusungsfälle zugeordnet werden. Zwischen 2022 und 2024 sollen die Tatverdächtigen für die Einschleusung von knapp 610 Personen verantwortlich gewesen sein. Pro Person verlangten sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zwischen 3.000 und 6.000 Euro. Daraus ergeben sich mutmaßliche Gesamteinnahmen von rund zwei Millionen Euro.

Die Gelder sollen unter den Beteiligten aufgeteilt worden sein. Fußschleuser erhielten trotz ihres höheren Entdeckungsrisikos lediglich 200 bis 300 Euro. Die genauen Geldströme, die sichergestellten Beweismittel und mögliche weitere Schleusungstaten werden weiterhin untersucht.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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