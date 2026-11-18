Ein rund drei Kilogramm schwerer Hummer ist am Dienstag in einer Münchner S-Bahn zurückgelassen und von der Bundespolizei zu seinem Ausgangsort gebracht worden.

Mitarbeitende der Deutschen Bahn entdeckten das Krustentier am 17. November in einer Styroporkiste ohne Besitzer und informierten die Bundespolizei. Der Hummer gelangte zunächst ins Fundbüro am Münchner Hauptbahnhof.

Bundespolizisten holten den ungewöhnlichen Fund dort ab und versorgten ihn auf der Dienststelle in einer eigens vorbereiteten Salzwasserlösung. Bis geklärt war, wohin das Tier gebracht werden sollte, erhielt es den Namen „Günni“.

Weitere Nachforschungen ergaben, dass der Hummer ursprünglich von einem Münchner Großmarkt für Gastronomie und Handel stammte. Die Einsatzkräfte brachten ihn schließlich persönlich dorthin zurück – mit Polizeieskorte.

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