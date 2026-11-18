Bei Grenzkontrollen im Landkreis Lindau hat die Bundespolizei am 16. und 17. November drei von deutschen Justizbehörden gesuchte Männer kontrolliert. Ein 31-Jähriger zahlte mehr als 3.500 Euro aus einem Diebstahl zurück, ein 41-Jähriger musste eine dreimonatige Restfreiheitsstrafe antreten.

Geld aus Diebstahl zurückgezahlt

Am Dienstagvormittag kontrollierte eine Bundespolizei-Streife in Wildberg nach der Einreise über die BAB 96 einen 31-jährigen Fahrzeugführer mit kroatischer und bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit. Der in Vorarlberg wohnende Mann wurde seit Juli 2025 von der Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing, zur Vermögensabschöpfung gesucht.

Er musste mehr als 3.500 Euro an Taterträgen aus einem Diebstahl zurückzahlen. Rund 1.000 Euro konnte der Verurteilte selbst aufbringen, den fehlenden Betrag steuerte ein Bekannter bei. Anschließend durfte der 31-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

Restfreiheitsstrafe wegen Betrugs

Am Dienstagabend kontrollierten Bundespolizisten in der Kontrollstelle Sigmarszell einen 41-jährigen litauischen Staatsangehörigen. Er war als Insasse eines Fernbusses auf der Route Lyon–Oradea unterwegs. Gegen ihn lag seit Anfang 2018 ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Betrugs vor.

Der Mann war ursprünglich zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und später in sein Heimatland abgeschoben worden. Nach seiner Wiedereinreise musste er noch eine Restfreiheitsstrafe von drei Monaten verbüßen. Die Beamten brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Kempten.

Geldstrafe wegen gemeinschaftlichen Diebstahls bezahlt

Bereits am Montagvormittag kontrollierte die Bundespolizei in der Kontrollstelle Sigmarszell einen 29-jährigen Deutschen. Der Mann war als Reisender in einem Fernbus auf der Strecke Zürich–München unterwegs. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ihn die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main seit Januar 2026 per Vollstreckungshaftbefehl wegen gemeinschaftlichen Diebstahls suchte.

Der Verurteilte konnte die vom Gericht geforderte Geldstrafe von 3.600 Euro aufbringen und damit eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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