Ein neuer Sport- und Bewegungsanhänger soll ab Frühjahr 2027 kostenlose Bewegungsangebote im Landkreis Lindau ermöglichen.

Die Gesundheitsregionᵖˡᵘˢ Landkreis Lindau und der Kreisjugendring (KJR) schaffen gemeinsam das Projekt „Sport vor Ort“. Vorgestellt wurde der Anhänger am 11. November 2026 bei der Gesundheitskonferenz in Heimenkirch. Er soll künftig für Schulveranstaltungen, Vereinsfeste, kommunale Aktionstage und andere öffentliche Aktionen im gesamten Landkreis ausgeliehen werden können.

24 Sport- und Spielangebote

Der Anhänger bietet insgesamt 24 unterschiedliche Sport- und Spielangebote für verschiedene Altersgruppen und Fähigkeiten. Zur Ausstattung gehören unter anderem Pedalos, Stelzen, Slacklines, verschiedene Ballspiele sowie Materialien für Geschicklichkeits-, Koordinations-, Bewegungs- und Balancierspiele.

Im Mittelpunkt stehen nicht sportliche Leistungen, sondern die Freude an der Bewegung und das gemeinsame Erlebnis. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen, die klassische Sportangebote bislang wenig nutzen.

Der Freistaat Bayern förderte die Anschaffung des Anhängers mit 5.000 Euro. Für die Sport- und Spielgeräte stellte die Sparkassenstiftung Memmingen-Lindau-Mindelheim weitere 4.600 Euro zur Verfügung. Das Projekt ist Teil des bayerischen Masterplans Prävention.

Kreisjugendring organisiert den Verleih

Der Kreisjugendring übernimmt den Innenausbau des Anhängers über die Wintermonate. Anschließend ist er für Verwaltung, Organisation und Verleih zuständig. Die Sport- und Spielmaterialien werden dafür im Innenraum untergebracht.

Eine digitale Reservierung soll den Zugang für Schulen, Vereine, Jugendgruppen und andere Einrichtungen erleichtern. Der Verleih im gesamten Landkreis Lindau soll ab Frühjahr 2027 kostenlos möglich sein.

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