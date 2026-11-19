Bei Kontrollen in Zügen hat die Bundespolizei bis Mittwochabend (18. November) drei Reisende mit gefälschten Dokumenten festgestellt. Zwei von ihnen mussten von Rosenheim aus in Richtung Österreich ausreisen.

Gefälschter Ausweis bei 21-Jähriger

In einem Fernreisezug von Österreich nach Deutschland kontrollierten Beamte eine 21-jährige Eritreerin. Ihr italienischer Ausweis erwies sich als Fälschung. Außerdem hatte die Frau keine Fahrkarte. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten eine griechische Asylkarte mit ihren echten Personalien.

Die Frau wurde wegen Urkundenfälschung, eines illegalen Einreiseversuchs und des Erschleichens von Leistungen angezeigt. Anschließend wies die Bundespolizei sie nach Österreich zurück.

Albaner mit gefälschter Identitätskarte und Führerschein

In einem weiteren Zug legte ein 29-jähriger Reisender eine gefälschte italienische Identitätskarte vor. In seinem Geldbeutel entdeckten die Beamten zudem einen falschen italienischen Führerschein. Ein albanischer Reisepass aus dem Reisegepäck wies auf seine tatsächliche Identität hin.

Der Mann wurde unter anderem wegen Urkundenfälschung und des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise beschuldigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er von Rosenheim aus in Richtung Österreich ausreisen.

Belarusse darf Reise ohne Führerschein fortsetzen

Ein 31-jähriger Belarusse wies sich bei einer Einreisekontrolle mit einem belarussischen Reisepass, einer polnischen Aufenthaltserlaubnis und einem belarussischen Führerschein aus. Wegen Unstimmigkeiten an dem Führerschein schalteten die Beamten den Urkundenfachbereich in Rosenheim ein. Die Prüfung bestätigte, dass es sich um eine Fälschung handelte.

Da der in Italien gemeldete Mann über gültige Aufenthaltspapiere verfügte, durfte er nach der Vernehmung weiterreisen. Den gefälschten Führerschein musste er zurücklassen. Dem 31-Jährigen droht voraussichtlich ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

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