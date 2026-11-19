Nach einem Platzverweis am Münchner Hauptbahnhof soll ein 25-Jähriger Widerstand geleistet haben. Dabei wurde ein Bundespolizist an der Schulter und am Bein verletzt.

25-Jähriger sollte Bahnhof verlassen

Der stark alkoholisierte Mann fiel am Mittwochabend (18. November) gegen 23:10 Uhr auf, als er unmittelbar an der Bahnsteigkante des S-Bahn-Mittelbahnsteigs stark schwankte und taumelte. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der Deutsche zunehmend verbal und körperlich aggressiv. Die Einsatzkräfte erteilten ihm einen Platzverweis und begleiteten ihn aus dem Bahnhof.

Dabei versuchte der in München wohnhafte 25-Jährige, sich aus den Griffen der Beamten zu lösen und zu flüchten. Während der anschließenden Fesselung soll er erheblichen Widerstand geleistet und die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt haben. Die Beamten brachten ihn anschließend zur Dienststelle.

Der verletzte Beamte erlitt eine Schulterprellung und eine leichte Verletzung am Bein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,30 Promille, auch der Drogentest verlief positiv. Nach einer freiwilligen Blutentnahme wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Körperverletzung. Der 25-Jährige ist den Angaben zufolge bereits wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten.

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