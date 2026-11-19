In der Augsburger Viktoriastraße ist ein 28-jähriger Mann nach einem Streit mit mehreren Jugendlichen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Auseinandersetzung ereignete sich am Donnerstag (19. November 2026) gegen 1.15 Uhr. Nach einem Streit sollen mehrere 18-, 19- und 20-Jährige gemeinschaftlich mit Fäusten auf den Mann eingeschlagen haben.

Die Polizei traf die beteiligten Jugendlichen noch vor Ort an. Sie ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Der 28-Jährige besitzt die algerische Staatsangehörigkeit. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen mit deutscher sowie zwei 18-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.

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